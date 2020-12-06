Тайна гибели теплохода "Армения". Почему в СССР "забыли" советский "Титаник"

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Но в живых после рейса осталось только восемь человек

Трагедия теплохода "Армения" была значительно более масштабной, чем такие катастрофы, как крушение столкнувшегося с айсбергом "Титаника", когда погибло 1635 человек, или гибель торпедированного германской подлодкой парохода "Лузитания", когда на дно отправилось 1198 человек.

Хрущёв на борту теплохода "Армения" на пути в Объединённую Арабскую Республику в рамках официального визита. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Сколько пассажиров находилось на "Армении", до сих пор не известно. Зато известно, что в мирное время теплоход брал на борт больше тысячи пассажиров и членов экипажа. По подсчётам историков, в последний рейс на борт поднялось от шести до десяти тысяч человек. Меньший по размерам теплоход "Абхазия" однажды эвакуировал 6000 человек. Скорее всего, на "Армении" было ещё больше пассажиров.

В неразберихе эвакуации никто так и не составил пофамильный список, поэтому о погибших известно мало.

Перед гибелью

Фото © Wikipedia

Теплоход "Армения" был построен в 1928 году на Балтийском заводе как пассажирский лайнер. Судно водоизмещением 5770 тонн имело длину 107,7 метра, ширину 15,5 метра и высоту борта 7,84 метра. 10 августа 1941 года теплоход был передан медслужбе Черноморского флота. До ноября он успел совершить 15 рейсов, вывезя из Крыма 15 тысяч пассажиров.

В последний рейс из осаждённого Севастополя теплоход "Армения" вышел 6 ноября 1941 года, приняв на борт рекордное количество людей. Это были раненые и больные, работники военно-морских госпиталей и руководство медслужбы Черноморского флота. В Севастополе на борт были доставлены 300 раненых и весь персонал крупнейшего на флоте Севастопольского военно-морского госпиталя, сотрудники и раненые из 2-го военно-морского госпиталя и из Николаевского госпиталя, сотрудники и оборудование санитарного склада № 280, санэпидлаборатория. Здесь же разместились военврачи из Приморской и 51-й армий и жители Севастополя.

45-миллиметровая полуавтоматическая универсальная пушка 21-К. Фото © Wikipedia

Любопытная деталь: перед эвакуацией большая часть медиков из госпиталей была уволена, и эвакуировались они на общих основаниях, как гражданские. Из Севастопольского порта теплоход зашёл в Балаклаву, где принял на борт местных медиков и сотрудников НКВД. После чего капитан "Армении" Владимир Плаушевский направил судно в Ялту, чтобы и там взять на борт раненых и врачей из Ялтинского санатория, партработников и военных.

По воспоминаниям свидетеля Евгения Никулина, который так и не попал на теплоход, в порту Ялты началась давка. Гражданское население видело в "Армении" последнюю возможность бежать от фашистов. Посадка шла медленно — с двух часов ночи до семи утра. Мол, охраняли сотрудники НКВД с винтовками, которые проверяли документы и пропускали на борт только женщин с детьми.

В это время Ялту с окружающих гор уже обстреливали фашистские пулемёты. Утром 7 ноября фашисты заняли пригород Ялты — посёлок Никита — и оттуда из орудий обстреливали порт. Дошло до того, что водители, подвозившие раненых, разбежались. Раненых из последней машины не успели погрузить на теплоход и отправили в Севастополь. Это произошло потому, что капитан Плаушевский получил от оперативного дежурного порта чёткий приказ срочно выйти в море.

В порту перегруженная "Армения" могла стать лёгкой мишенью для немецкой артиллерии или авиации. В море теплоход имел возможность маневрировать и даже мог защищаться — на палубе "Армении" стояло несколько зениток.

К этому времени командование уже поняло, что ни белая окраска санитарных судов, ни красный крест на борту не являются гарантией того, что фашисты не потопят судно. Поэтому к осени было решено покрасить санитарные суда в серый цвет и вооружить их. К тому же над морем стояла низкая облачность и был шанс, что вражеская авиация не заметит теплохода.

Гибель

Что произошло дальше, известно по свидетельствам очевидцев. В море в 11:25 "Армения" подверглась массированной атаке вражеской авиации — на теплоход налетели восемь "Юнкерсов-87". Сначала фашисты развлекались, поливая палубу "Армении" огнём из пулемётов, а когда моряки расчехлили зенитки, разбомбили теплоход. "Армения" затонула за четыре минуты.

Информацию о "Юнкерсах" подтверждает уцелевшая пассажирка теплохода Анастасия Попова. На борт "Армении" её пустили с трудом, видимо, из-за беременности.

— В море начался сущий ад, — вспоминала она позже. — Взрывы бомб, паника, крики... Люди метались по палубе, не зная, куда укрыться от огня. Я прыгнула в море и поплыла к берегу…

Свидетели на берегу вспоминали, что до них доносились не только взрывы бомб, но и полные ужаса крики людей. Кто-то говорил о том, что с теплохода всё же успели спустить шлюпки, а в воде после исчезновения "Армении" оставалось около 300 человек. Но спаслись единицы — холод, низкая температура воды, сильное волнение и отжимной ветер сделали своё чёрное дело. Метеосводка Черноморского пароходства гласила, что 7 ноября 1941 года был сильный северо-восточный ветер 6–7 баллов, волнение до шести баллов.

Даже количество спасшихся достоверно не известно. Одни говорят о восьми уцелевших пассажирах, другие — только о двух. Ещё одна деталь — из Севастополя "Армению" сопровождали два сторожевых катера, которые должны были охранять теплоход. Но утром 7 ноября они почему-то оставили его и подошли на место трагедии через несколько часов. Возможно, у них была какая-то своя задача, о которой неизвестно.

Через шесть часов людей на поверхности воды уже не было — плавали лишь чемоданы и коробки из-под медоборудования. Гибель "Армении" полностью обескровила медслужбу Черноморского флота. Погибли врачи и медсёстры из четырёх госпиталей.

На фоне наступления фашистов и общих огромных потерь ещё одна трагедия прошла почти незамеченной. Поисками теплохода не спешили заняться и после войны — страна лежала в руинах, в каждой семье оплакивали погибших, и в этой ситуации властям было не до "Армении".

Легенды "Армении"

За годы официального "забвения" гибель теплохода обросла легендами. Одна из них гласила, что капитан Плаушевский ослушался приказа и вышел из Ялты днём, хотя должен был идти ночью. Якобы за одно это ему грозил расстрел. Ходили даже слухи, что ему приказали вернуться в Севастополь, мол, именно в этот момент Сталин издал приказ удержать город любой ценой и командование решило вернуть медиков обратно в город.

Это неправда. После гибели "Армении" Владимир Плаушевский был посмертно награждён орденом Боевого Красного Знамени, а в СССР его именем назвали сухогруз. Это означало, что приказов он не нарушал и погиб на боевом посту. Остаться до вечера в порту Ялты он не мог — фашисты в любой момент могли уничтожить теплоход.

Ещё одна легенда гласила, что сотрудники НКВД после гибели "Армении" специально уничтожили все архивы. Это тоже неправда, хотя множество документов действительно погибло во время войны, другие разбросаны по архивам, а 11 страниц из дела до сих пор находятся под грифом "совершенно секретно".

А вот документы немцев по "Армении" оказались уничтоженными — их свезли в Дрезден, где архивы погибли во время бомбардировок союзников. Третья легенда самая интересная. В ней говорилось, что в Балаклаве кроме сотрудников НКВД "Армения" приняла на борт некий секретный груз в деревянных ящиках.

Погрузка шла на рейде — сотрудники НКВД привезли груз на катерах и перенесли на борт теплохода. Именно из-за этого груза фашисты и охотились за "Арменией". Якобы в ящиках было золото из Крымских музеев и картины Брюллова, Крамского, Репина и Левитана, которые летом 1941 года выставлялись в Алупке.

Но историк из Ялты Алексей Спасенков в интервью Русскому географическому обществу указал, что в архивах Балаклавы нет никакого упоминания о грузе, и подверг сомнению саму возможность перегрузить в штормящем море ценности из катера на борт теплохода. По его мнению, катера просто разбило бы о теплоход. Более того, историк подверг сомнению саму вероятность захода "Армении" в Балаклаву. Водоизмещение теплохода не позволило бы ему зайти в бухту, а грузить что-либо на внешнем рейде было слишком опасно. Возможно, "Армения" вообще не была в Балаклаве.

Правда, тогда становятся непонятными две вещи — почему от Севастополя до Ялты судно добиралось целых шесть часов? И почему, едва стоило распасться СССР, как украинские специалисты совместно с американцами стали прочёсывать море вблизи Ялты, чтобы найти останки теплохода?

Поиски "Армении"

За последние 20 лет киевские власти исследовали около 300 квадратных километров акватории моря у Ялты. К исследованиям привлекали даже американского океанолога Роберта Балларда, нашедшего "Титаник". Четыре раза украинцы считали, что нашли теплоход, но каждый раз ошибались. "Армения" оставалась для них неуловимой.

Только в 2017 году экспедиция Министерства обороны России засекла в 15 морских милях от Ялты магнитную аномалию. Мартовская экспедиция 2020 года подтвердила — на дне, на глубине в полтора километра лежит корабль, похожий на "Армению". Позже под воду был спущен телеуправляемый подводный аппарат РТ. Первые же кадры, полученные с него, показали, что военные нашли "Армению", на это указали особые расположения палуб и лееров затонувшего корабля, а также надпись на корабельном колоколе.

Эксперты определили, что теплоход действительно разбомбили — на палубе видны характерные следы разрушений. Скорее всего, немецкие пилоты атаковали "Армению", заходя на бомбометание с кормы.