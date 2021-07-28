Россиянин с сообщником похитил и заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей

В Свердловской области предъявлено обвинение мужчине, который в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Преступление было совершенно двумя жителями Краснотурьинска. Второй участник уже скончался.

"Обвиняемый совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитили молодого человека в целях принудить его вернуть денежный долг, насильно вывезли его в лесной массив в районе посёлка Сосновка, где, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму", — говорится в сообщении ведомства.

Когда жертва отказалась копать яму, сообщники, смекнув, что знакомый может обратиться в органы, решили убить его. Они избивали его, уже лежащего в яме, а затем стали забрасывать землёй, чтобы перекрыть ему доступ кислорода. Пропажу человека заметили не сразу. Но в результате полицейским удалось установить и личности похитителей, и место преступления. Тело убитого, подвергшееся тлению, также было обнаружено — место указал обвиняемый. 27-летнему мужчине предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве.