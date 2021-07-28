Тревога и выгорание: Врач оценил состояние Полины Гагариной на странном видео
Эксперт подчеркнул, что, судя по кадрам, об алкогольном опьянении речи и быть не может.
Фото © Instagram/gagara1987
Нарколог и психиатр Василий Шуров рассказал, что причиной странного поведения певицы Полины Гагариной на ролике в "Инстаграме" может быть нарушение пищевого поведения или тревожно-депрессивное состояние. В беседе с Лайфом эксперт подчеркнул, что по 15-секундному видео ставить диагноз нельзя, однако даже по этим кадрам заметно, что исполнительница по меньшей мере испытывает эмоциональное выгорание.
"Она очень истощена, там худоба, которая бросается в глаза. Она, конечно, всегда старалась поддерживать фигуру, но сейчас тут речь может идти или о пищевом нарушении, или каком-то тревожно-депрессивном состоянии, когда у людей пропадает аппетит", — отметил специалист.
Он добавил, что развод со вторым мужем мог также негативно повлиять на эмоциональное состояние певицы. При этом Шуров подчеркнул, что об алкогольной зависимости речи быть не может.
"На себя она здесь не похожа, у неё все-таки репутация трудоголика, всегда серьёзная. По меньшей мере она выгорела (эмоционально — Прим. Лайфа). Если бы это был алкоголь, то, чтобы допиться до такой невменяемости, она бы уже лёжа всё это пела и хуже была бы координация", — пояснил эксперт.
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Напомним, 34-летняя певица поделилась в "Инстаграме" безобидным, на первый взгляд, видео, где сидит в окружении знакомых и произносит нараспев разные звуки. Однако фанаты забили тревогу, увидев этот ролик с Гагариной.
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