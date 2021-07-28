S7 Group объявила о создании в России нового лоукостера
Ожидается, что первые регулярные полёты начнутся уже в следующем году.
Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Группа компаний S7 Group запустит в России новый лоукостер. Об этом сообщила председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филёва.
"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", — заявила она в ходе пресс-конференции.
Ожидается, что первые регулярные полёты на самолётах Airbus 320 Neo, вмещающих 186 пассажиров, новая авиакомпания начнёт выполнять уже следующим летом. По словам Филёвой, в маршрутную сеть лоукостера могут войти не только российские регионы, но и страны СНГ. Это будет вторая авиакомпания-лоукостер, работающая в России.
Ранее Лайф сообщал, что S7 оказалась в числе российских авиакомпаний, которые запросили допуск на полёты на курорты Египта. Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были под запретом много лет после теракта на борту самолёта.
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