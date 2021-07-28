S7 Group объявила о создании в России нового лоукостера

Группа компаний S7 Group запустит в России новый лоукостер. Об этом сообщила председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филёва.

"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", — заявила она в ходе пресс-конференции.

Ожидается, что первые регулярные полёты на самолётах Airbus 320 Neo, вмещающих 186 пассажиров, новая авиакомпания начнёт выполнять уже следующим летом. По словам Филёвой, в маршрутную сеть лоукостера могут войти не только российские регионы, но и страны СНГ. Это будет вторая авиакомпания-лоукостер, работающая в России.