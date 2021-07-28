Девять российских авиакомпаний запросили допуск к полётам на курорты Египта
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были под запретом много лет после теракта на борту самолёта.
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Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта. Это следует из данных на сайте ведомства.
Допуск запрошен на полёты в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам. Среди заявителей в том числе S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind.
Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем их число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ возобновляет авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканской Республикой.
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