Девять российских авиакомпаний запросили допуск к полётам на курорты Египта

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта. Это следует из данных на сайте ведомства.

Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем их число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ возобновляет авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканской Республикой.