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Девять российских авиакомпаний запросили допуск к полётам на курорты Египта

Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были под запретом много лет после теракта на борту самолёта.

28 июля, 00:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта. Это следует из данных на сайте ведомства.

Допуск запрошен на полёты в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам. Среди заявителей в том числе S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind.

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Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем их число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ возобновляет авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканской Республикой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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