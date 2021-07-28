В США заявили о рекордном со времён холодной войны количестве самолётов РФ у Аляски

В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолётов со времён холодной войны, заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он связал такую активность с потеплением климата в Арктике.

"Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолётов рядом с Аляской, чем когда-либо со времён холодной войны", — цитирует РИА "Новости" слова Хайноута во время круглого стола Международного центра Вудро Вильсона, посвящённого арктической стратегии Военно‑воздушного министерства США.

Хайноут заявил, что эти перемены вынудили ВВС США сосредоточиться на Арктике, в том числе чтобы якобы в случае необходимости давать отпор арктическому военному соперничеству, развёрнутому в последнее время. Такие меры, по словам американского генерала, позволят США конкурировать в новых условиях.