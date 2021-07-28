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В США заявили о рекордном со времён холодной войны количестве самолётов РФ у Аляски

Американский генерал Хайноут отметил, что этим объясняется сосредоточение ВВС в Арктике. Такие меры, по его словам, сделают их конкурентоспособными в условиях арктического соперничества.

28 июля, 00:14
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/mod.mil.rus/photos/a.2992721250970611/2992689667640436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ </a></p>

Фото © Минобороны РФ

В 2020 году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолётов со времён холодной войны, заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он связал такую активность с потеплением климата в Арктике.

"Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолётов рядом с Аляской, чем когда-либо со времён холодной войны", — цитирует РИА "Новости" слова Хайноута во время круглого стола Международного центра Вудро Вильсона, посвящённого арктической стратегии Военно‑воздушного министерства США.

Хайноут заявил, что эти перемены вынудили ВВС США сосредоточиться на Арктике, в том числе чтобы якобы в случае необходимости давать отпор арктическому военному соперничеству, развёрнутому в последнее время. Такие меры, по словам американского генерала, позволят США конкурировать в новых условиях.

Испугавшимся российских учений в Арктике американцам напомнили слова Лаврова

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Ранее Лайф писал, что российские военные провели учебные пуски крылатых ракет в Арктике. Самолёты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырёх тысяч километров. Цели на арктическом полигоне были успешно поражены.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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