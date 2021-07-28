На Украине Зеленскому предрекли свержение уже этой осенью
Предзнаменование этого депутат Рады увидел в крестном ходе, который состоялся в столице страны накануне.
Фото © Twitter / Володимир Зеленський
Предстоящей осенью на Украине может произойти свержение власти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива. Такие выводы он сделал, наблюдая за участниками крестного хода, который прошёл в Киеве во вторник и был организован Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси.
"Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!" — отметил Кива.
Ранее президент России Владимир Путин назвал "хамелеонами" нынешние власти Украины. По его словам, правительство президента Незалежной Владимира Зеленского пришло к власти под одними лозунгами, а потом начало защищать интересы третьих лиц.
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