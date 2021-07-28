На Украине Зеленскому предрекли свержение уже этой осенью

Предстоящей осенью на Украине может произойти свержение власти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива. Такие выводы он сделал, наблюдая за участниками крестного хода, который прошёл в Киеве во вторник и был организован Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси.

"Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!" — отметил Кива.