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На Украине Зеленскому предрекли свержение уже этой осенью

Предзнаменование этого депутат Рады увидел в крестном ходе, который состоялся в столице страны накануне.

28 июля, 00:06
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Предстоящей осенью на Украине может произойти свержение власти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива. Такие выводы он сделал, наблюдая за участниками крестного хода, который прошёл в Киеве во вторник и был организован Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси.

"Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!" отметил Кива.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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