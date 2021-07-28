В США заявили, что даже привитые могут быть переносчиками штамма "дельта" коронавируса
Регулятор CDC рекомендовал вакцинированным носить маски в помещениях, подчеркнув, что это предотвращает тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть.
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Даже некоторые полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта", заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Она уточнила, что, по изученным ею новым научным данным, так называемый индийский вариант CoViD-19 ведёт себя совершенно иначе, чем другие.
"Информация о штамме "дельта", полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" после вакцинации, могут передавать его другим", — заявила Валенски.
Регулятор CDC вновь рекомендовал привитым жителям США носить маски в помещениях. Валенски в своём сообщении подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.
Ранее Лайф писал, что Псаки назвала войной борьбу с коронавирусом. Она подтвердила, что американский регулятор может изменить свою позицию по поводу ношения масок привитыми.
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