В США заявили, что даже привитые могут быть переносчиками штамма "дельта" коронавируса

Даже некоторые полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта", заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Она уточнила, что, по изученным ею новым научным данным, так называемый индийский вариант CoViD-19 ведёт себя совершенно иначе, чем другие.

"Информация о штамме "дельта", полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" после вакцинации, могут передавать его другим", — заявила Валенски.

Регулятор CDC вновь рекомендовал привитым жителям США носить маски в помещениях. Валенски в своём сообщении подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.