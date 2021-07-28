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В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности

Это связано с резким изменением погоды в столице, которое будет сопровождаться сильной грозой.

27 июля, 23:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности. Согласно сообщению Гидрометцентра, это связано с тем, что в столице с 21:00 28 июля до 09:00 29 июля будет местами наблюдаться гроза.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

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Ранее синоптики спрогнозировали опасную погоду сразу в нескольких регионах России. Отмечается, что в некоторые области придёт похолодание, которое будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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