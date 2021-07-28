Представлен второй трейлер фильма "Охотники за привидениями. Наследники"

Опубликован новый трейлер фильма "Охотники за привидениями. Наследники". Его на своём YouTube-канале представила компания Sony Pictures.

Картину режиссёра Джейсона Райтмана, сына режиссёра двух предыдущих частей франшизы, покажут на мировых экранах 10 ноября 2021 года. В России премьера запланирована на день позже, 11 ноября.

Помимо исполнителей главных ролей в предыдущих частях — Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Сигурни Уивер и Эрни Хадсона — в картине также снялись Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд.