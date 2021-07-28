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Представлен второй трейлер фильма "Охотники за привидениями. Наследники"

Мировая премьера запланирована на 10 ноября, а на следующий день картину покажут в России.

28 июля, 00:26

Опубликован новый трейлер фильма "Охотники за привидениями. Наследники". Его на своём YouTube-канале представила компания Sony Pictures.

Картину режиссёра Джейсона Райтмана, сына режиссёра двух предыдущих частей франшизы, покажут на мировых экранах 10 ноября 2021 года. В России премьера запланирована на день позже, 11 ноября.

Помимо исполнителей главных ролей в предыдущих частях — Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Сигурни Уивер и Эрни Хадсона — в картине также снялись Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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