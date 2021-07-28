СМИ: "Байер" предложил футболисту "Зенита" Азмуну контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год
В прошлом сезоне иранец был признан лучшим игроком чемпионата России.
Фото © ФК "Зенит"
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в леверкузенском "Байере". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По его информации, немецкий клуб предложил Азмуну подписать контракт на пять лет. При этом его зарплата составит 2,8 миллиона евро в год.
Иранец выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".
В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров иранец уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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