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СМИ: "Байер" предложил футболисту "Зенита" Азмуну контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год

В прошлом сезоне иранец был признан лучшим игроком чемпионата России.

28 июля, 08:37
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в леверкузенском "Байере". Об этом сообщает в "Твиттере" журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, немецкий клуб предложил Азмуну подписать контракт на пять лет. При этом его зарплата составит 2,8 миллиона евро в год.

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Иранец выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".

В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров иранец уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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