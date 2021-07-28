"Вам должно быть стыдно": Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста с Олимпиады после вопроса о мошенниках из России

Наш спортсмен дошёл на Играх в японской столице до четвертьфинала, где встретится с Пабло Карреньо Бустой из Испании.