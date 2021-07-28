"Вам должно быть стыдно": Теннисист Медведев потребовал выгнать журналиста с Олимпиады после вопроса о мошенниках из России
Наш спортсмен дошёл на Играх в японской столице до четвертьфинала, где встретится с Пабло Карреньо Бустой из Испании.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский теннисист Даниил Медведев попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпиады в Токио, который задал ему вопрос о клейме мошенников на наших спортсменах. Об этом сообщает в "Твиттере" корреспондент газеты Guardian Тумайни Карайол.
"Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Этого журналиста нужно выгнать с Олимпиады, я не хочу больше его видеть", — сказал Медведев.
В ответ чилийский журналист отметил, что просто попросил Медведева прокомментировать тот факт, что из-за санкций WADA российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна. Он предположил, что теннисист не понял его вопроса.
В среду Медведев в третьем круге олимпийского турнира победил итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с Пабло Карреньо Бустой из Испании.
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