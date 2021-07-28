Российские пловцы взяли серебро на Олимпиаде в эстафете

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Они показали результат 6.58,58.

Россияне уступили золото британцам (6.58,58), а бронзовые награды достались пловцам из Австралии (7.01,84). Члены российской сборной принесли команде 19-ю награду на Олимпиаде в Токио.