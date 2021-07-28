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Российские пловцы взяли серебро на Олимпиаде в эстафете

Теперь в копилке сборной РФ 19 медалей, она по-прежнему на четвёртом месте в командном зачёте.

28 июля, 03:41

Фото © ТАСС \ Юрий Смитюк

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Токио в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Они показали результат 6.58,58.

Россияне уступили золото британцам (6.58,58), а бронзовые награды достались пловцам из Австралии (7.01,84). Члены российской сборной принесли команде 19-ю награду на Олимпиаде в Токио.

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А пловец Климент Колесников сегодня прошёл квалификацию в финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем. Спортсмен показал лучший результат — 47,11 секунды, установив рекорд Европы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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