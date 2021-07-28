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Колесников с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады на стометровку

Другому россиянину — Андрею Минакову — не удалось пройти квалификацию. Заплыв состоится 29 июля.

28 июля, 02:04
<p>Климент Колесников. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Климент Колесников. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский пловец Климент Колесников на Олимпиаде в Токио прошёл квалификацию в финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем. Спортсмен показал лучший результат — 47,11 секунды, установив рекорд Европы.

А вот другой россиянин — Андрей Минаков — занял пятое место и не вышел в финал. Итоговый заплыв состоится 29 июля.

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Днём ранее Колесников на Олимпиаде в Токио получил серебро в плавании на 100 м на спине. Золото оказалось за другим российским пловцом — Евгением Рыловым.

Напомним, 27 июля россиянин Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды в заплыве на 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Колесников проиграл соотечественнику всего 0,02 секунды. Третьим пришёл американец Райан Мёрфи, отстав на 0,21 секунды.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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