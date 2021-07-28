Колесников с лучшим результатом вышел в финал Олимпиады на стометровку

Российский пловец Климент Колесников на Олимпиаде в Токио прошёл квалификацию в финальный заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем. Спортсмен показал лучший результат — 47,11 секунды, установив рекорд Европы.

А вот другой россиянин — Андрей Минаков — занял пятое место и не вышел в финал. Итоговый заплыв состоится 29 июля.

Днём ранее Колесников на Олимпиаде в Токио получил серебро в плавании на 100 м на спине. Золото оказалось за другим российским пловцом — Евгением Рыловым.