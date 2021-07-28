Никаких купальников и бикини: Спортсменки отказываются выступать в откровенных нарядах Пока что у этого "тренда" не так много сторонников, однако ясно одно: нас ждут глобальные изменения. 27 июля, 21:40 Фото © Getty Images / Marijan Murat / picture alliance

Текущие Олимпийские игры в Токио уже приучили нас к самым разным скандалам. Очередной день принёс новый, который не очень связан с результатами. Он скорее относится к современным трендам и тенденциям.

Немки против купальников

Женская сборная Германии по спортивной гимнастике решила показать своё отношение к откровенным купальникам, заменив их на Олимпиаде в Токио на полностью закрытые комбинезоны. Такой шаг стал протестом против сексуализации этого вида спорта, где подобных скандалов было немало.

— При выполнении шпагатов и прыжков купальники иногда соскальзывают и обнажают части тела. Поэтому мы разработали новую форму, чтобы каждая девушка чувствовала себя в безопасности во время соревнований и тренировок, — заявляла член сборной Германии Сара Восс.

Её, к слову, можно назвать новатором и первооткрывателем такого вида одежды для спортсменов. Именно она в апреле 2021 года предпочла выступать на чемпионате Европы в закрытом комбинезоне. Позже это поддержали и её партнёрши по команде. Впрочем, на Олимпиаде это никаких плодов не принесло — немки не сумели попасть в финал командного многоборья.

— Профессионалы интересуются на Олимпиаде и вообще на соревнованиях немного другим. Если эта форма утверждена Международной федерацией гимнастики, то пусть выступают. А мы, профессионалы, интересуемся мастерством, сложностью упражнений и красотой, — заявила Лайфу двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Сексуальные скандалы для женской спортивной гимнастики — история, к сожалению, давняя. Самый крупный был связан с врачом Ларри Нассаром, который многие годы насиловал спортсменок, а в 2018 году его всё же посадили в тюрьму. Что удивительно, покрывал его экс-тренер национальной команды Джон Геддерт, который позволял себе избивать девочек или не давал им пить воды во время тренировок.

Норвежки и бикини

Наверняка до недавнего времени немногие знали про существование пляжного гандбола. Однако и такой вид спорта тоже существует. Более того, он уже успел подарить миру достаточно громкий скандал, в центре которого оказались спортсменки из Норвегии.

Скандинавки решили играть матч за третье место чемпионата Европы в нетрадиционных для вида спорта шортах вместо разрешённых бикини. Организаторам это не понравилось, и они наказали норвежек штрафом в полторы тысячи евро.

— Мы знали, что нас оштрафуют. И всё равно пошли на это. Потому что глупо накладывать санкции на девушек, которые борются за свои права. Было бы естественно, если бы EHF после этого изменила свои правила. Что касается штрафа, то уже нашлись люди, которые готовы оплатить его вместо девушек, — заявил президент норвежской федерации гандбола Кари Гейр Лио.

Впрочем, санкции организаторов никак по карману скандинавов не ударили, ведь оплатить штраф согласилась американская певица Pink, которая заявила, что гордится девушками из Норвегии за их своеобразный "протест".

Гольф и сёрфинг

Бороться с откровенными нарядами считали нужным и представители других, самых разных видов спорта. К примеру, в 2017 году в США приняли дресс-код для гольфисток. В частности, представительницам прекрасного пола запретили носить легинсы, юбки и другую одежду, которая была бы хоть сколько-то откровенной.

Причём действовали правила не только на соревнованиях, но и на вечеринках после них. Нарушение влечёт за собой штраф в тысячу долларов. На такой шаг авторы инициативы пошли для того, чтобы сформировать положительный имидж о спортсменах как о профессионалах.

С откровенными купальниками бороться решила и бывшая чемпионка Великобритании по сёрфингу Софи Хелльер. Она высказалась против сексуализации спорта тем, что сделала выбор в пользу гидрокостюмов.

— Из-за того что я теперь круглый год ношу пятимиллиметровый гидрокостюм, внимание со стороны прессы ко мне определённо будет меньшим. Я только хочу добиться более честного освещения сёрфинг-сообщества, — заявляла Хелльер.

Так или иначе, а спортсменки, кажется, запустили масштабный тренд, если не целую сексуальную контрреволюцию. Возможно, сегодня у этого явления не так много сторонниц. Впрочем, никто не знает, сколько гимнасток или гандболисток завтра захотят сменить откровенные купальники и бикини на более закрытые варианты экипировки.

Авторы Шамиль Гаджиев