Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с личного турнира гимнасток в многоборье на Играх
Решение было принято по итогам медицинского обследования 19-кратной чемпионки мира.
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается в твиттере Федерации спортивной гимнастики США.
"После проведения медицинского обследования было принято решение о том, что Байлз пропустит личное многоборье. Ей необходимо сфокусироваться на психологическом здоровье. Её участие в соревнованиях на отдельных снарядах будет зависеть от результатов последующих тестов", — говорится в пресс-релизе.
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Накануне Байлз снялась с командного турнира. Изначально сообщалось, что она получила повреждение во время исполнения опорного прыжка. Позднее американка опровергла информацию о травме, объяснив, что у неё "небольшое повреждение гордости".
Командные соревнования у женщин завершились первой в олимпийской истории победой сборной России. Олимпийскими чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.
Все четыре золотые медали Байлз завоевала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она первенствовала в командных соревнованиях, в личном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях.
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