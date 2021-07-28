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Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с личного турнира гимнасток в многоборье на Играх

Решение было принято по итогам медицинского обследования 19-кратной чемпионки мира.

28 июля, 07:21
<p>Фото © Fred Lee / Getty Images</p>

Фото © Fred Lee / Getty Images

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается в твиттере Федерации спортивной гимнастики США.

"После проведения медицинского обследования было принято решение о том, что Байлз пропустит личное многоборье. Ей необходимо сфокусироваться на психологическом здоровье. Её участие в соревнованиях на отдельных снарядах будет зависеть от результатов последующих тестов", — говорится в пресс-релизе.

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Накануне Байлз снялась с командного турнира. Изначально сообщалось, что она получила повреждение во время исполнения опорного прыжка. Позднее американка опровергла информацию о травме, объяснив, что у неё "небольшое повреждение гордости".

Командные соревнования у женщин завершились первой в олимпийской истории победой сборной России. Олимпийскими чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

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Все четыре золотые медали Байлз завоевала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она первенствовала в командных соревнованиях, в личном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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