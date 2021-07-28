Четырёхкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с личного турнира гимнасток в многоборье на Играх

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается в твиттере Федерации спортивной гимнастики США.

"После проведения медицинского обследования было принято решение о том, что Байлз пропустит личное многоборье. Ей необходимо сфокусироваться на психологическом здоровье. Её участие в соревнованиях на отдельных снарядах будет зависеть от результатов последующих тестов", — говорится в пресс-релизе.

Накануне Байлз снялась с командного турнира. Изначально сообщалось, что она получила повреждение во время исполнения опорного прыжка. Позднее американка опровергла информацию о травме, объяснив, что у неё "небольшое повреждение гордости".

Командные соревнования у женщин завершились первой в олимпийской истории победой сборной России. Олимпийскими чемпионками стали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.