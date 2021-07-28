Медведев прошёл в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио
В последний раз подобные результаты мужчины из России показывали 17 лет назад.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале олимпийского турнира. Матч продолжался почти два с половиной часа.
Для россиянина Олимпийские игры в Токио стали дебютными, и, несмотря на это, Медведеву удалось сразу попасть в четвертьфинал. В последний раз российские теннисисты добивались таких результатов в 2004 году. Теперь же 25-летнему спортсмену предстоит побороться с испанцем Пабло Карреньо Бустой за право пройти в полуфинал.
Ранее Лайф сообщал, что российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали в Токио серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. На данный момент у сборной РФ 19 медалей: семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.
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