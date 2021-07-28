Медведев прошёл в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале олимпийского турнира. Матч продолжался почти два с половиной часа.

Для россиянина Олимпийские игры в Токио стали дебютными, и, несмотря на это, Медведеву удалось сразу попасть в четвертьфинал. В последний раз российские теннисисты добивались таких результатов в 2004 году. Теперь же 25-летнему спортсмену предстоит побороться с испанцем Пабло Карреньо Бустой за право пройти в полуфинал.