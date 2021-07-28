В Москве выявили суточный минимум новых заражений коронавирусом с 26 мая

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2445, что стало минимумом с 26 мая. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего же с начала эпидемии в столице заразилось 1 495 775 человек.

Суточное число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось на 93 — до 25 398 человек. Количество зарегистрированных летальных исходов тоже оказалось минимальным с 24 июня. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1449 новых случаев инфекции — это минимум с 18 июня, а в Санкт-Петербурге — 1918 случаев, то есть минимальное значение с 7 июля.