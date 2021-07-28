В новой разрабатываемой вакцине от коронавируса, работу над которой ведёт частная компания Biocad, используются аденоассоциированные вирусы, которые меньше раздражают иммунную систему человека. Об этом рассказал вице-президент биотехнологической компании Павел Яковлев.

"В нашем случае используются так называемые аденоассоциированные вирусы, та самая аббревиатура AAV в названии вакцины. Их особенность в том, что AAV не размножаются в клетках, в которых нет аденовирусов. То есть это не самодостаточные, а как бы вирусы-прилипалы, не имеющие собственного эффективного аппарата размножения", — рассказал Яковлев в беседе с kp.ru.

По его словам, аденоассоциированные вирусы меньше раздражают иммунную систему человека, отчего и реакция на прививку может быть не такой выраженной, как у того же "Спутника V". Однако пока говорить об этом рано, поскольку препарат ещё не прошёл клинические испытания, добавил собеседник издания.