Меньше побочек и противопоказаний: Разработчик назвал особенности новой российской вакцины от ковида
Минздрав уже разрешил проведение клинических испытаний, теоретически препарат может подойти максимально большому количеству людей.
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В новой разрабатываемой вакцине от коронавируса, работу над которой ведёт частная компания Biocad, используются аденоассоциированные вирусы, которые меньше раздражают иммунную систему человека. Об этом рассказал вице-президент биотехнологической компании Павел Яковлев.
"В нашем случае используются так называемые аденоассоциированные вирусы, та самая аббревиатура AAV в названии вакцины. Их особенность в том, что AAV не размножаются в клетках, в которых нет аденовирусов. То есть это не самодостаточные, а как бы вирусы-прилипалы, не имеющие собственного эффективного аппарата размножения", — рассказал Яковлев в беседе с kp.ru.
По его словам, аденоассоциированные вирусы меньше раздражают иммунную систему человека, отчего и реакция на прививку может быть не такой выраженной, как у того же "Спутника V". Однако пока говорить об этом рано, поскольку препарат ещё не прошёл клинические испытания, добавил собеседник издания.
Специалист подчеркнул, что в силу особенностей аденоассоциированных вирусов от них нет не только побочных эффектов, но и противопоказаний. Но и это будет доказано лишь в ходе испытаний, добавил он. По словам Яковлева, компания нацелена на высокое качество препарата, а не на скорость его выпуска, поэтому появления новой вакцины в гражданском обороте не стоит ждать в ближайшее время.
Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные одобрили комбинацию вакцин "Спутник" — AstraZeneca. А вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать эти препараты.
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