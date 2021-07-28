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Меньше побочек и противопоказаний: Разработчик назвал особенности новой российской вакцины от ковида

Минздрав уже разрешил проведение клинических испытаний, теоретически препарат может подойти максимально большому количеству людей.

28 июля, 08:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В новой разрабатываемой вакцине от коронавируса, работу над которой ведёт частная компания Biocad, используются аденоассоциированные вирусы, которые меньше раздражают иммунную систему человека. Об этом рассказал вице-президент биотехнологической компании Павел Яковлев.

"В нашем случае используются так называемые аденоассоциированные вирусы, та самая аббревиатура AAV в названии вакцины. Их особенность в том, что AAV не размножаются в клетках, в которых нет аденовирусов. То есть это не самодостаточные, а как бы вирусы-прилипалы, не имеющие собственного эффективного аппарата размножения", — рассказал Яковлев в беседе с kp.ru.

Минздрав разрешил компании Biocad клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил компании Biocad клинические испытания новой вакцины от коронавируса

По его словам, аденоассоциированные вирусы меньше раздражают иммунную систему человека, отчего и реакция на прививку может быть не такой выраженной, как у того же "Спутника V". Однако пока говорить об этом рано, поскольку препарат ещё не прошёл клинические испытания, добавил собеседник издания.

Специалист подчеркнул, что в силу особенностей аденоассоциированных вирусов от них нет не только побочных эффектов, но и противопоказаний. Но и это будет доказано лишь в ходе испытаний, добавил он. По словам Яковлева, компания нацелена на высокое качество препарата, а не на скорость его выпуска, поэтому появления новой вакцины в гражданском обороте не стоит ждать в ближайшее время.

Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные одобрили комбинацию вакцин "Спутник" — AstraZeneca. А вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать эти препараты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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