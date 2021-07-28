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СМИ: В Токио второй раз подряд может обновиться антирекорд по суточному приросту ковида

Губернатор префектуры Юрико Коикэ призвала местных жителей не затягивать с вакцинацией от инфекции.

28 июля, 07:52
<p>Фото © ТАСС / AP / Kantaro Komiya</p>

Фото © ТАСС / AP / Kantaro Komiya

Число новых случаев коронавируса, выявленных в Токио за минувшие сутки, может превысить три тысячи. Таким образом, город вновь обновит абсолютный рекорд за всё время пандемии, сообщает телеканал NHK.

Накануне власти префектуры сообщили о 2848 новых случаях, что стало наибольшим значением с начала эпидемии. Комментируя эпидемиологическую ситуацию, губернатор Токио Юрико Коикэ призвала местных жителей не затягивать с вакцинацией. По её словам, большинство заражённых — это молодые люди. При этом среди пожилых заболеваемость значительно снизилась, добавила она.

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Ранее Лайф писал, что рекордный прирост заболеваемости в Японии может обернуться срывом всех планов по проведению Олимпийских игр. Даже в первую волну коронавируса, когда были введены жёсткие ограничения, а люди сидели на карантине, число случаев заражения росло, отметил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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