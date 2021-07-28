СМИ: В Токио второй раз подряд может обновиться антирекорд по суточному приросту ковида

Число новых случаев коронавируса, выявленных в Токио за минувшие сутки, может превысить три тысячи. Таким образом, город вновь обновит абсолютный рекорд за всё время пандемии, сообщает телеканал NHK.

Накануне власти префектуры сообщили о 2848 новых случаях, что стало наибольшим значением с начала эпидемии. Комментируя эпидемиологическую ситуацию, губернатор Токио Юрико Коикэ призвала местных жителей не затягивать с вакцинацией. По её словам, большинство заражённых — это молодые люди. При этом среди пожилых заболеваемость значительно снизилась, добавила она.