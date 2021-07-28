СМИ: В Токио второй раз подряд может обновиться антирекорд по суточному приросту ковида
Губернатор префектуры Юрико Коикэ призвала местных жителей не затягивать с вакцинацией от инфекции.
Фото © ТАСС / AP / Kantaro Komiya
Число новых случаев коронавируса, выявленных в Токио за минувшие сутки, может превысить три тысячи. Таким образом, город вновь обновит абсолютный рекорд за всё время пандемии, сообщает телеканал NHK.
Накануне власти префектуры сообщили о 2848 новых случаях, что стало наибольшим значением с начала эпидемии. Комментируя эпидемиологическую ситуацию, губернатор Токио Юрико Коикэ призвала местных жителей не затягивать с вакцинацией. По её словам, большинство заражённых — это молодые люди. При этом среди пожилых заболеваемость значительно снизилась, добавила она.
Ранее Лайф писал, что рекордный прирост заболеваемости в Японии может обернуться срывом всех планов по проведению Олимпийских игр. Даже в первую волну коронавируса, когда были введены жёсткие ограничения, а люди сидели на карантине, число случаев заражения росло, отметил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
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