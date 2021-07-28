Уровень вакцинации сотрудников торговых сетей в Москве достиг 60%

Московские торговые сети к концу июля вакцинировали от коронавируса 60% своих сотрудников. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей — членов АКОРТ. Это усреднённый показатель по продовольственным и непродовольственным сетям", — сказал Караваев в беседе с РИА "Новости".