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Уровень вакцинации сотрудников торговых сетей в Москве достиг 60%

Как отметили в АКОРТ, компании стараются мотивировать работников к получению прививки, организуют консультации экспертов.

28 июля, 04:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Московские торговые сети к концу июля вакцинировали от коронавируса 60% своих сотрудников. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей — членов АКОРТ. Это усреднённый показатель по продовольственным и непродовольственным сетям", — сказал Караваев в беседе с РИА "Новости".

Он заверил, что каждая торговая сеть делает всё, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании стараются мотивировать сотрудников, организуют для них консультации с экспертами. Те рассказывают о принципах действия различных вакцин, о том, как выбрать между ними.

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Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин тогда назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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