Уровень вакцинации сотрудников торговых сетей в Москве достиг 60%
Как отметили в АКОРТ, компании стараются мотивировать работников к получению прививки, организуют консультации экспертов.
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Московские торговые сети к концу июля вакцинировали от коронавируса 60% своих сотрудников. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей — членов АКОРТ. Это усреднённый показатель по продовольственным и непродовольственным сетям", — сказал Караваев в беседе с РИА "Новости".
Он заверил, что каждая торговая сеть делает всё, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании стараются мотивировать сотрудников, организуют для них консультации с экспертами. Те рассказывают о принципах действия различных вакцин, о том, как выбрать между ними.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин тогда назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.
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