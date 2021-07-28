Есть нужно много: Врач рассказала, как восстанавливаться после ковида при помощи еды
В идеале нужна индивидуальная диета, но основные принципы одинаковы для всех. Это калорийность и режим.
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Питание переболевших CoViD-19 должно быть очень калорийным — до 20–30 килокалорий на килограмм массы тела в сутки, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева. Она отметила, что обязателен, с учётом состояния почек, белок — для предотвращения атрофии мышечной ткани.
"Желательно в день съедать не менее трёх-четырёх порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо (колбасные изделия и сосиски не включаются), бобы, фасоль, продукты из сои", — сказала Юргита Вараева в интервью радио Sputnik.
Важно разнообразить рацион — тем выше вероятность увеличения питательных веществ в пище, уточнила врач. В том числе стоит уделять внимание сезонным фруктам и овощам, потребляя не менее пяти порций каждый день. Как отметила эксперт, конечно, в идеале требуется индивидуальная коррекция, но основные принципы одинаковы для всех. В том числе и соблюдение режима приёма пищи.
"Важно иметь не менее трёх основных приёмов пищи и от одного до трёх перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно. Желательно, чтобы последний приём пищи был за два-четыре часа до отхода ко сну", — уточняет она.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, почему переболевшие ковидом в тяжёлой форме теряют вес. Там отметили, что избежать этого можно, если заранее составить правильную диету и провести комплексную терапию.
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