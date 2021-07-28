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В Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме

Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

28 июля, 02:48
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE

Фото © LiFE

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Взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоэтажном доме в Барнауле. Один человек получил травмы, разрушены стены. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным Лайфа, взрыв утром прогремел по адресу улица Молодёжная, 37. В квартире на пятом этаже разрушен балкон. Дом теперь предстоит осмотреть на предмет трещин. Жителей подъезда эвакуировали. Пострадало два человека — пенсионерка 1951 года рождения получила ожоги 55% поверхности тела. Ещё одна пострадавшая — девочка 2013 года рождения.

При взрыве под Тверью погиб мужчина

При взрыве под Тверью погиб мужчина

Как рассказывал Лайф, недавно взрыв газа прогремел на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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