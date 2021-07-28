В Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме
Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
Взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоэтажном доме в Барнауле. Один человек получил травмы, разрушены стены. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным Лайфа, взрыв утром прогремел по адресу улица Молодёжная, 37. В квартире на пятом этаже разрушен балкон. Дом теперь предстоит осмотреть на предмет трещин. Жителей подъезда эвакуировали. Пострадало два человека — пенсионерка 1951 года рождения получила ожоги 55% поверхности тела. Ещё одна пострадавшая — девочка 2013 года рождения.
Как рассказывал Лайф, недавно взрыв газа прогремел на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0