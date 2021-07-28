В ООН назвали количество угрожающих Земле астероидов

Человечеству известно о более чем 25 тысячах крупных астероидов, которые сближаются с Землёй и потенциально угрожают ей. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землёй", — говорится в отчёте.

По состоянию на 17 апреля 2021 года учёные знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землёй. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.