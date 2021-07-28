Минск призвал не связывать решение о санкциях против Белоруссии с Тихановской
Постпред республики при ООН отметил, что лидер оппозиции давно не проживает на территории страны и не может представлять её интересы.
Фото © Twitter / Светлана Тихановская
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал США не связывать решение о санкциях с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он заявил, что республиканские власти рассчитывают на то, что Вашингтон будет опираться всё-таки на разговор с официальными представителями, а не на мнение человека, который даже не живёт на территории страны.
"Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл всё-таки возобладает", — цитирует Рыбакова РИА "Новости".
Он отметил, что в принятии решений, влияющих на двусторонние отношения, необходимо выслушивать обе стороны, а не одну. Ошибочно полагать, что интересы Белоруссии может представлять человек, не проживающий на её территории длительное время, добавил политик. По его словам, у США сейчас отсутствует диалог с официальным Минском.
Ранее Лайф сообщал, что Тихановская не получила в США чётких обещаний насчёт санкций против Белоруссии. Тем не менее лидер оппозиции надеется, что реакция Вашингтона на переговоры с ней всё же последует.
Напомним, WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии. В администрации американского президента пока не называют каких-либо конкретных сроков введения ограничительных мер.
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