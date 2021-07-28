Грета Тунберг порадовалась жизни в такой стране, где можно привиться от ковида

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом она сообщила в своём микроблоге в "Твиттере".

"Очень признательна, что мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться. Распределение вакцин в мире крайне неравномерно", — подчеркнула она.

Каким именно препаратом вакцинировалась Тунберг, она не уточнила. Но отметим, что в Швеции одобрены следующие вакцины против CoViD-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

При этом экоактивистка подчёркивает, что, согласно статистике, 84% доз вакцин от коронавируса в мире использовали в странах с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего. И только 0,3% — в странах с низким уровнем доходов.