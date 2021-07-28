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Грета Тунберг порадовалась жизни в такой стране, где можно привиться от ковида

Экологическая активистка отметила, что распределение препаратов по миру крайне неравномерно.

28 июля, 01:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/GretaThunberg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greta Thunberg</a></p>

Фото © Twitter / Greta Thunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом она сообщила в своём микроблоге в "Твиттере".

"Очень признательна, что мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться. Распределение вакцин в мире крайне неравномерно", подчеркнула она.

Каким именно препаратом вакцинировалась Тунберг, она не уточнила. Но отметим, что в Швеции одобрены следующие вакцины против CoViD-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

При этом экоактивистка подчёркивает, что, согласно статистике, 84% доз вакцин от коронавируса в мире использовали в странах с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего. И только 0,3% — в странах с низким уровнем доходов.

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А ранее активисты Росмолодёжи рассказали, почему решили вакцинироваться от ковида. Молодые люди отметили, что с темпами современного мира каждый день, потраченный на болезнь, забирает большое количество возможностей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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