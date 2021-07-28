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В "Векторе" оценили шансы на завершение пандемии коронавируса в этом году

Нынешние темпы вакцинации от ковида там считают очень низкими, что сказывается на борьбе с распространением инфекции.

28 июля, 01:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Пандемия коронавируса не закончится в этом или следующем 2022-м году, если в мире сохранятся нынешние темпы вакцинации. Так считает руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"При сохранении текущих очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса ещё в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс её завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", — сказал он РИА "Новости".

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Семёнов отметил, что для полного завершения пандемического процесса нужно обычно два-три года. Всё упирается в темпы формирования образования коллективного иммунитета.

В Кремле ранее также отмечали, что распространение коронавируса можно остановить только с помощью прививок, однако пока темпы вакцинации в России не слишком высоки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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