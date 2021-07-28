В "Векторе" оценили шансы на завершение пандемии коронавируса в этом году
Нынешние темпы вакцинации от ковида там считают очень низкими, что сказывается на борьбе с распространением инфекции.
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Пандемия коронавируса не закончится в этом или следующем 2022-м году, если в мире сохранятся нынешние темпы вакцинации. Так считает руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
"При сохранении текущих очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса ещё в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс её завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", — сказал он РИА "Новости".
Семёнов отметил, что для полного завершения пандемического процесса нужно обычно два-три года. Всё упирается в темпы формирования образования коллективного иммунитета.
В Кремле ранее также отмечали, что распространение коронавируса можно остановить только с помощью прививок, однако пока темпы вакцинации в России не слишком высоки.
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