В "Векторе" оценили шансы на завершение пандемии коронавируса в этом году

Пандемия коронавируса не закончится в этом или следующем 2022-м году, если в мире сохранятся нынешние темпы вакцинации. Так считает руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

"При сохранении текущих очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса ещё в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс её завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", — сказал он РИА "Новости".

Семёнов отметил, что для полного завершения пандемического процесса нужно обычно два-три года. Всё упирается в темпы формирования образования коллективного иммунитета.