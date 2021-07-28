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Россия заключила с Гватемалой новый контракт на поставку "Спутника V"

Ранее власти страны просили вернуть выплаченные за вакцину от коронавируса деньги из-за задержки поставок.

28 июля, 00:47
<p>Фото © Sputnikvaccine.com</p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Гватемалы заключили новый контракт на поставку в эту страну вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес.

"В данном контракте оговорен график ежемесячных поставок до конца года", — отметила министр на пресс-конференции.

В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V"

В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V"

Напомним, в конце июня Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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