Россия заключила с Гватемалой новый контракт на поставку "Спутника V"
Ранее власти страны просили вернуть выплаченные за вакцину от коронавируса деньги из-за задержки поставок.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Гватемалы заключили новый контракт на поставку в эту страну вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес.
"В данном контракте оговорен график ежемесячных поставок до конца года", — отметила министр на пресс-конференции.
Напомним, в конце июня Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок.
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