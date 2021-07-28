НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден заявил о желании Китая стать самой мощной военной державой

По мнению американского лидера, в Поднебесной отводят на это всего пару десятков лет. Это касается и экономики.

28 июля, 00:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157808610581104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

В течение ближайших десятилетий председатель КНР Си Цзиньпин планирует превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу, заявил президент США Джо Байден. Об этом американский лидер сказал, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Он совершенно серьёзно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х", — отметил Байден.

Также, по мнению Байдена, китайский лидер намерен превратить страну "в крупнейшую экономику мира".

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

Ранее Лайф сообщал, что Байден назвал Россию и Китай соперниками США. Однако американский лидер считает, что это не мешает взаимодействию, например в противодействии изменениям климата.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1