Байден заявил о желании Китая стать самой мощной военной державой

В течение ближайших десятилетий председатель КНР Си Цзиньпин планирует превратить свою страну в самую мощную в мире военную державу, заявил президент США Джо Байден. Об этом американский лидер сказал, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Он совершенно серьёзно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х", — отметил Байден.

Также, по мнению Байдена, китайский лидер намерен превратить страну "в крупнейшую экономику мира".