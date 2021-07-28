В Сибири медведь убил туриста из Москвы

В Красноярском крае медведь убил человека. В парке "Ергаки" в Ермаковском районе хищник напал на туристов — зарегистрированную группу из Москвы.

Медведь напал на мужчин, когда они уже разбили лагерь и готовились к ночлегу. По данным Лайфа, случилось это вдали от популярных туристических троп, в труднодоступной местности в районе Долины девяти озёр. Погиб Старков Е. 1979 года рождения. Сегодня туда планируют направить вертолёт со спасателями, следователями и егерем.