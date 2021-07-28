В Сибири медведь убил туриста из Москвы
Это уже второй подобный случай в популярном природном парке за месяц. Ранее там же погиб подросток.
Фото © ТАСС / Zeus
В Красноярском крае медведь убил человека. В парке "Ергаки" в Ермаковском районе хищник напал на туристов — зарегистрированную группу из Москвы.
Медведь напал на мужчин, когда они уже разбили лагерь и готовились к ночлегу. По данным Лайфа, случилось это вдали от популярных туристических троп, в труднодоступной местности в районе Долины девяти озёр. Погиб Старков Е. 1979 года рождения. Сегодня туда планируют направить вертолёт со спасателями, следователями и егерем.
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Напомним, это уже второй подобный случай за последнее время. В июне в результате нападения медведя на туристическую группу в парке "Ергаки" погиб подросток, ещё один взрослый пострадал. Мальчик-носильщик отбился от группы, на его поиски отправились двое взрослых, они и нашли его тело, возле которого сидел медведь.
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