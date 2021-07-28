НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам рассказали, как по копии паспорта на них могут получить кредит

По словам адвоката, если такое случилось — обращаться нужно не только в полицию, но и к юристу.

28 июля, 01:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Хоть копия паспорта не является документом и её не примут в банке, но она всё же может сыграть свою роль в мошеннической схеме. Об этом рассказал адвокат Анатолий Миронов.

"Если речь идёт о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом", — пояснил адвокат в интервью агентству "Прайм".

Дальше есть несколько вариантов. Один из них — визит в банк с фальшивкой. Другой — использование её в оформлении доверенности. Правда, как отмечает эксперт, этот способ уже канул в небытие, так как банки научились проверять подлинность нотариальных действий. Третий способ — удалённое получение кредита по заранее оформленной на лжепаспорт сим-карте.

"Если всё же случилось столкнуться с противоправными действиями в данной сфере, то кроме заявления в полицию стоит немедленно обратиться к адвокату, так как исправлением кредитной истории органы внутренних дел и прокуратуры не занимаются", — подытожил юрист.

В Центробанке назвали способ возвращения украденных мошенниками денег

В Центробанке назвали способ возвращения украденных мошенниками денег

Ранее Лайф рассказывал, как не получить чужой кредит через "Госуслуги". Мошенники осваивают новую нишу, но уберечься от них достаточно легко: нужно как можно тщательнее защитить свой профиль.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Политолог не увидел серьёзных аргументов для возвращения графы "Национальность" в паспорта

26 июля, 17:11

С 1 августа изменятся условия по ипотеке: Что будет с ценами на новостройки и квартиры на вторичном рынке

26 июля, 21:40

Бизнес на утопающих: Законны ли новые поборы на российских курортах

вчера в 21:40

Минск призвал не связывать решение о санкциях против Белоруссии с Тихановской

сегодня в 02:18

СМИ: Байден избегает санкций против российского руководства

сегодня в 02:14

Новости партнеров

Layer 1