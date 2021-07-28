Россиянам рассказали, как по копии паспорта на них могут получить кредит

Хоть копия паспорта не является документом и её не примут в банке, но она всё же может сыграть свою роль в мошеннической схеме. Об этом рассказал адвокат Анатолий Миронов.

"Если речь идёт о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом", — пояснил адвокат в интервью агентству "Прайм".

Дальше есть несколько вариантов. Один из них — визит в банк с фальшивкой. Другой — использование её в оформлении доверенности. Правда, как отмечает эксперт, этот способ уже канул в небытие, так как банки научились проверять подлинность нотариальных действий. Третий способ — удалённое получение кредита по заранее оформленной на лжепаспорт сим-карте.

"Если всё же случилось столкнуться с противоправными действиями в данной сфере, то кроме заявления в полицию стоит немедленно обратиться к адвокату, так как исправлением кредитной истории органы внутренних дел и прокуратуры не занимаются", — подытожил юрист.