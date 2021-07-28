Россиянам рассказали, как по копии паспорта на них могут получить кредит
По словам адвоката, если такое случилось — обращаться нужно не только в полицию, но и к юристу.
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Хоть копия паспорта не является документом и её не примут в банке, но она всё же может сыграть свою роль в мошеннической схеме. Об этом рассказал адвокат Анатолий Миронов.
"Если речь идёт о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом", — пояснил адвокат в интервью агентству "Прайм".
Дальше есть несколько вариантов. Один из них — визит в банк с фальшивкой. Другой — использование её в оформлении доверенности. Правда, как отмечает эксперт, этот способ уже канул в небытие, так как банки научились проверять подлинность нотариальных действий. Третий способ — удалённое получение кредита по заранее оформленной на лжепаспорт сим-карте.
"Если всё же случилось столкнуться с противоправными действиями в данной сфере, то кроме заявления в полицию стоит немедленно обратиться к адвокату, так как исправлением кредитной истории органы внутренних дел и прокуратуры не занимаются", — подытожил юрист.
Ранее Лайф рассказывал, как не получить чужой кредит через "Госуслуги". Мошенники осваивают новую нишу, но уберечься от них достаточно легко: нужно как можно тщательнее защитить свой профиль.
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