Цукерберг решил создать свою цифровую метавселенную
Для работы над ней Facebook уже ведёт набор команды. У него есть шанс стать первооткрывателем в этой области.
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Американская компания "Фейсбук" собирает команду разработчиков, которые создадут цифровую метавселенную. Об этом сообщил исполнительный директор компании Эндрю Босворт в своём посте.
"Сегодня Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления. Но для достижения полного видения метавселенной нам также необходимо создать соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же лёгкостью, как происходит перемещение из одной комнаты вашего дома в другую", — написал он.
На прошлой неделе, 22 июля, основатель и гендиректор "Фейсбука" Марк Цукерберг в интервью изданию The Verge заявил, что "Фейсбук" эффективно перейдёт от компании, которую считают социальной сетью, к компании метавселенной.
А в конце мая говорилось, что "Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники. Технология, создаваемая госкорпорацией, соответствует мировым аналогам и востребована среди гражданских заказчиков.
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