Цукерберг решил создать свою цифровую метавселенную

"Сегодня Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления. Но для достижения полного видения метавселенной нам также необходимо создать соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же лёгкостью, как происходит перемещение из одной комнаты вашего дома в другую", — написал он.