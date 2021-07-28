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СМИ: Байден избегает санкций против российского руководства

По мнению советников американского лидера, такое давление не приведёт к ощутимому результату.

28 июля, 02:14
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kr</a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">emlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент США Джо Байден и его администрация избегают введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Там уверены, что они попросту не дадут должного эффекта, а то и сделают хуже.

Как пишет Politico, в новой администрации США с опасением относятся к чрезмерно жёстким мерам. Там считают, что подобные санкции могут привести к кризису в России и при определённом развитии событий ядерное оружие может оказаться не в тех руках.

"Демократии должны подняться": Байден порассуждал о политических пристрастиях Путина и Си Цзиньпина

"Демократии должны подняться": Байден порассуждал о политических пристрастиях Путина и Си Цзиньпина

Как рассказывал Лайф, недавно Байден признался, что почувствовал себя президентом только "сидя напротив Путина". По его словам, тогда он впервые почувствовал, что находится "в администрации, которая является лидером свободного мира".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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