СМИ: Байден избегает санкций против российского руководства
По мнению советников американского лидера, такое давление не приведёт к ощутимому результату.
Президент США Джо Байден и его администрация избегают введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Там уверены, что они попросту не дадут должного эффекта, а то и сделают хуже.
Как пишет Politico, в новой администрации США с опасением относятся к чрезмерно жёстким мерам. Там считают, что подобные санкции могут привести к кризису в России и при определённом развитии событий ядерное оружие может оказаться не в тех руках.
Как рассказывал Лайф, недавно Байден признался, что почувствовал себя президентом только "сидя напротив Путина". По его словам, тогда он впервые почувствовал, что находится "в администрации, которая является лидером свободного мира".
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