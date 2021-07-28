СМИ: Байден избегает санкций против российского руководства

Президент США Джо Байден и его администрация избегают введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Там уверены, что они попросту не дадут должного эффекта, а то и сделают хуже.

Как пишет Politico, в новой администрации США с опасением относятся к чрезмерно жёстким мерам. Там считают, что подобные санкции могут привести к кризису в России и при определённом развитии событий ядерное оружие может оказаться не в тех руках.