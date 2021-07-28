Российский комплекс "Адъютант" научат имитировать рой беспилотников

Российский завод ИЭМЗ "Купол", входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей", готов разработать модификацию новейшего мишенного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Адъютант". Эта версия сможет имитировать налёт роя беспилотников, рассказал специалист проекта "Мишенные комплексы" Александр Душкин.

"У нас уже сейчас есть возможность поднимать в небо до шести мишеней одновременно, разыгрывая тем самым различные сценарии нападения. Конечно, в последующем мы задумывались о том, чтобы совмещать два таких "Адъютанта" вместе, тем самым увеличивая в разы этот самый рой", — сообщил Душкин в беседе с ТАСС.

Широкомасштабная модернизация подразумевает совмещение двух комплексов в единую систему, развитие машинного парка и улучшение лётно-технических характеристик для увеличения максимальной скорости и продолжительности полёта. Душкин добавил, что будут добавлены другие типы мишеней, более скоростные и маневренные.

Госиспытания "Адъютанта" показали, что он может контролировать одновременно шесть летающих мишеней. Комплекс имеет подвижный пункт управления и может запускать пять типов воздушных мишеней. Цели, которые могут быть сымитированы "Адъютантом", могут походить хоть на крылатые ракеты, хоть на кустарные беспилотники, используемые террористами в Сирии.