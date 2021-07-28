Украина может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объёме 15–20 миллиардов кубометров, предположил политолог Дмитрий Корнейчук. Он заявил, что из-за открытия "Северного потока – 2" страну ждёт дефицит голубого топлива. И напомнил, что "мифический" европейский газ, который Украина покупает с 2015 года, на самом деле российский.

"В итоге всё закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не на коленях поползём договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает", — сказал Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Если Россия снизит транзит до минимума, то в украинских домах не будет ни газа, ни отопительного сезона, заключил политолог.

Ранее Лайф писал, что на Украине предрекли превращение газа в предмет роскоши. В соглашении США и Германии нет каких-либо конкретных гарантий обеспечения интересов Незалежной и её приглашения к диалогу, указал журналист.