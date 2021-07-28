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Россиян предупредили о неожиданном штрафе за деревья на даче

Действия по отношению к этим зелёным насаждениям лучше заранее согласовывать в местной администрации.

28 июля, 03:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Дерево, которое самовольно спилено на дачном участке, может привести к тратам в виде штрафа. Об этом рассказал гендиректор юридической компании Алексей Петропольский.

В беседе с агентством "Прайм" он обратил внимание на то, что всегда следует помнить, что, даже если дерево больное, угрожает жизни и здоровью граждан, необходимо сначала уточнить в администрации посёлка, в котором расположен ваш участок, можно ли это дерево спилить.

"Размер штрафа за вырубку деревьев без согласования с местными властями варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве он может достигать 4,5 тысячи рублей (ст. 4.19 КоАП Москвы)", — говорит Петропольский.

Также нужно знать, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. Если выяснится, что да, то спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством.

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Ранее были перечислены растения, за которые дачникам грозят большие штрафы. Ответственность предусмотрена за зарастание ими 50% и более от общей площади территории.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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