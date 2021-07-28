Врач рассказал, кто больше подвержен риску тромбоза при коронавирусе

Категорий людей, которые должны особо следить за своим состоянием здоровья в связи с риском развития тромбоза при коронавирусе, не мало. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что, прежде всего, это люди, которые генетически склонны к этому осложнению. При ковиде, они могут даже не подозревать, что у них развивается тромбоз.

"Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб", - сказал врач.

Он также обращает внимание, что генетическая предрасположенность не означает, что этим недугом страдал кто-то из ваших близких родственников. Порой, по словам Позднякова, первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены.

Чаще всего, по словам врача, тромбоз наблюдается у женщин, которые принимают оральные контрацептивы. Также риск увеличивают эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания.

"Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений", - сообщил Поздняков.