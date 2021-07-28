ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла более чем на 20%
Лидирующими регионами в этом вопросе стали Юго-Восточная Азия, а также Северная и Южная Америка.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
За минувшую неделю смертность от коронавирусной инфекции во всём мире возросла более чем на 20%. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Наибольший рост смертности от ковида был зафиксирован в Юго-Восточной Азии (на 30%), в Северной и Южной Америке (на 29%). При этом на последних двух континентах на 30% выросла заболеваемость. Всего же в мире с 19 по 25 июля было выявлено 3 807 939 случаев заражения и 69 132 летальных исхода.
"Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей. В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тыс. ежедневно", — говорится в сообщении ВОЗ.
Отмечается, что лидером по количеству заражений за последнюю неделю стали Соединённые Штаты Америки. Там врачи зафиксировали более 500 тысяч случаев. На втором месте Бразилия, где выявили 324 тысячи случаев заболевания ковидом. Замыкает тройку Индонезия (289 тысяч случаев).
Ранее Лайф сообщал, что в Турции с начала июля суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией подскочил в четыре с половиной раза.
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