В АТОР сообщили об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений

Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за ковида на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелёты на юг России. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"У авиакомпаний сейчас цены на российский юг низкие. Например, на первые числа августа перелёт из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит семь-восемь тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году. Там средний тариф был около 15–25 тысяч рублей", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Горин пояснил, что сейчас определяющим фактором является возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации. Также сдерживающим фактором для туристов становятся ограничения, которые ввели российские регионы.