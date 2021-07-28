В АТОР сообщили об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений
В первых числах августа улететь в Анапу, Геленджик и Сочи из Москвы можно в среднем за семь-восемь тысяч рублей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за ковида на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелёты на юг России. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"У авиакомпаний сейчас цены на российский юг низкие. Например, на первые числа августа перелёт из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит семь-восемь тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году. Там средний тариф был около 15–25 тысяч рублей", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Горин пояснил, что сейчас определяющим фактором является возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации. Также сдерживающим фактором для туристов становятся ограничения, которые ввели российские регионы.
Напомним, что Краснодарский край ввёл обязательную вакцинацию для прибывающих в регион. С 1 августа ограничения смягчают: в отели разрешат заселять не только привитых, но и переболевших коронавирусом туристов. Также можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, с 1 августа Россия увеличит число авиарейсов с Белоруссией. Перелёты будут осуществляться по маршрутам Москва — Минск, Сочи — Минск и Краснодар — Минск.
Комментариев: 0