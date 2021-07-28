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В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев ковида

28 июля, 08:34

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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