В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев ковида
За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.
Коронавирус: Главное
Меньше побочек и противопоказаний: В России началась разработка новой вакцины от ковида
сегодня в 08:29
В АТОР сообщили об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений
сегодня в 08:16
СМИ: В Токио второй раз подряд может обновиться антирекорд по суточному приросту ковида
сегодня в 07:52
Комментариев: 0