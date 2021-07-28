Шойгу: Россия окажет военную помощь Таджикистану в случае угрозы

Российская 201-я база, расположенная в Таджикистане, окажет военную помощь стране в случае угрозы безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Россия пристально следит за всеми событиями, происходящими на таджикско-афганской границе.

"Мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику — члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать", — сообщил Шойгу.

Также министр отметил, что 201-я военная база создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии.