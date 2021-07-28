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Шойгу: Россия окажет военную помощь Таджикистану в случае угрозы

Он отметил, что 201-я база создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе.

28 июля, 08:41
<p>Фото © Министерство обороны РФ</p>

Фото © Министерство обороны РФ

Российская 201-я база, расположенная в Таджикистане, окажет военную помощь стране в случае угрозы безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Россия пристально следит за всеми событиями, происходящими на таджикско-афганской границе.

"Мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику — члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать", сообщил Шойгу.

Также министр отметил, что 201-я военная база создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии.

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Ранее стало известно, что подразделения военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на границе с Афганистаном. Они отправились на полигон Харб-Майдон для проведения международных учений.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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