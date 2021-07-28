Шойгу: Россия окажет военную помощь Таджикистану в случае угрозы
Он отметил, что 201-я база создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе.
Фото © Министерство обороны РФ
Российская 201-я база, расположенная в Таджикистане, окажет военную помощь стране в случае угрозы безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Россия пристально следит за всеми событиями, происходящими на таджикско-афганской границе.
"Мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику — члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать", — сообщил Шойгу.
Также министр отметил, что 201-я военная база создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии.
Ранее стало известно, что подразделения военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на границе с Афганистаном. Они отправились на полигон Харб-Майдон для проведения международных учений.
Комментариев: 0