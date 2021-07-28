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В Таджикистане российские военные завершили перегруппировку у границы с Афганистаном

Они отправились на полигон Харб-Майдон для проведения международных учений.

28 июля, 05:00
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Подразделения 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в ходе марша военнослужащие отработали боевое охранение колонн, преодоление условно заражённых участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника".

"В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники", — заявили в пресс-службе.

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Ранее военный эксперт усомнился в переброске войск США в Таджикистан и Узбекистан из-за рычагов влияния России. В Персидском заливе есть государства, которые готовы принять американских солдат, однако это несколько расходится с желаниями Америки, заметил он.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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