В Таджикистане российские военные завершили перегруппировку у границы с Афганистаном

Подразделения 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Центрального военного округа в среду.

"Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в ходе марша военнослужащие отработали боевое охранение колонн, преодоление условно заражённых участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника".

"В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники", — заявили в пресс-службе.