В Таджикистане российские военные завершили перегруппировку у границы с Афганистаном
Они отправились на полигон Харб-Майдон для проведения международных учений.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Подразделения 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на границе с Афганистаном. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Центрального военного округа в среду.
"Мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации прибыли из Душанбе в район проведения учения, совершив 200-километровый марш", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что в ходе марша военнослужащие отработали боевое охранение колонн, преодоление условно заражённых участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника".
"В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, выполнили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники", — заявили в пресс-службе.
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Ранее военный эксперт усомнился в переброске войск США в Таджикистан и Узбекистан из-за рычагов влияния России. В Персидском заливе есть государства, которые готовы принять американских солдат, однако это несколько расходится с желаниями Америки, заметил он.
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