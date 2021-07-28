На севере Италии ливни вызвали масштабные наводнения и оползни. Видео.© Соцсети

Север Италии утопает из-за обильных осадков — в Ломбардии за три дня их выпало 300 миллиметров. Оползни засыпают дома, а автомобили несутся по улицам в потоках воды. Самая серьёзная ситуация сложилась в районе озера Комо.

Как сообщает ресурс 3bmeteo.com, многие дороги в районе Комо заблокированы оползнями либо затоплены. На северо-западе Ломбардии реки выходят из берегов. О пострадавших пока не сообщается. В районах, потерпевших бедствие больше других, началась эвакуация жителей. Улучшение погоды местные синоптики прогнозируют только к вечеру среды. На кадрах, которые снимают очевидцы, видны жуткие чёрные потоки, вывернутые с корнями деревья и автомобили, проплывающие вверх колёсами.