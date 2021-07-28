Россиян предупредили о новом виде мошенничества с автомобилями

На вторичном авторынке в ближайшее время могут оказаться автомобили-"утопленники". Автомобильный эксперт Антон Шапарин говорит, что вероятность купить такую машину выросла после массовых наводнений в Европе.

"Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально повреждённые. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают "мастера", которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, её продают. Такие машины попадают в том числе и в Российскую Федерацию. Купить "утопленника" — это один из главных кошмаров для людей, которые покупают машины из-за рубежа", — отметил Антон Шапарин в беседе с радио Sputnik.

Автоэксперт рекомендует внимательно осматривать автомобиль при покупке. В частности, особое внимание следует уделить электронным системам: проверить их работоспособность, внимательно изучить ошибки, которые выдаёт бортовой компьютер.

"Если электронные системы не работают, причём те, которые между собой не связаны, то есть вероятность, что машина имела серьёзный контакт с водой", — объяснил Антон Шапарин.