В Минобороны Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном

На северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы происходят бои местного значения, сообщили в Минобороны Армении. Там заявили, что "подразделения ВС Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня".

"По состоянию на 06:00 локальные бои в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжаются в результате азербайджанской провокации", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ответственность за обострение ситуации "ложится на военно-политическое руководство Азербайджана". По предварительным данным ведомства, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери.