В Минобороны Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном
В военном ведомстве заявили, что ответственность за это лежит на Баку. По версии Еревана, именно соседи спровоцировали нарушение режима прекращения огня.
Фото © Минобороны Армении
На северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы происходят бои местного значения, сообщили в Минобороны Армении. Там заявили, что "подразделения ВС Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня".
"По состоянию на 06:00 локальные бои в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжаются в результате азербайджанской провокации", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что ответственность за обострение ситуации "ложится на военно-политическое руководство Азербайджана". По предварительным данным ведомства, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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