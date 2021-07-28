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В Минобороны Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном

В военном ведомстве заявили, что ответственность за это лежит на Баку. По версии Еревана, именно соседи спровоцировали нарушение режима прекращения огня.

28 июля, 04:12
<p>Фото © <a href="https://www.mil.am/ru/news/9691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Армении</a></p>

Фото © Минобороны Армении

На северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы происходят бои местного значения, сообщили в Минобороны Армении. Там заявили, что "подразделения ВС Азербайджана в очередной раз спровоцировали нарушение режима прекращения огня".

"По состоянию на 06:00 локальные бои в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжаются в результате азербайджанской провокации", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ответственность за обострение ситуации "ложится на военно-политическое руководство Азербайджана". По предварительным данным ведомства, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери.

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Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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