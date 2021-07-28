Стало известно, где будут собирать новейший истребитель Су-75 Checkmate
Сегодня на авиазаводе побывал глава кабмина Мишустин.
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Истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться в филиале ПАО "Компания Сухой", на авиазаводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре, сообщил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Checkmate будут собирать здесь", — приводит ТАСС слова Слюсаря.
Авиазавод уже начал работу над созданием первого опытного образца истребителя для статических испытаний. Глава кабмина Михаил Мишустин сегодня посетил завод, осмотрел цеха, переговорил с лётчиками-испытателями.
Истребитель Checkmate, который может получить индекс Су-75, сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками. Разработчики отмечают, что машина может совершать длительные сверхзвуковые полёты и максимально быстро выходить в точку выполнения боевой задачи. Одной из ключевых особенностей станет система пассивного обнаружения целей, и она поможет истребителю работать даже в условиях сильных радиоэлектронных помех.
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