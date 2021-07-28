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Мишустину в Комсомольске-на-Амуре показали процесс сборки Sukhoi Superjet 100

Глава правительства при обходе производственной площадки задавал уточняющие вопросы и общался с рабочими.

28 июля, 03:29
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки оценил процесс сборки пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, который организован на лётно-испытательной станции Объединённой авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре. Он подчеркнул важность того, чтобы эти машины по качеству и по сервисному обслуживанию "были на высоком уровне".

"Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний", — приводит слова Мишустина ТАСС.

Глава правительства задавал уточняющие вопросы и общался с рабочими. Так, после осмотра цифровой доски для управления производством ему доложили, что решение так называемого визуального менеджмента будет растиражировано на все производственные участки. Премьер также отметил и высокую производительность завода.

"Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса — фактически такого класса, это были Як-42 — было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространённая и многие её знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь — 224-й "Суперджет". То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину", — отметил премьер.

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Напомним, рабочая поездка премьер-министра продлится до четверга. Визит охватывает три региона и включает в себя посещение промышленных и социальных объектов Сибири и Дальнего Востока, а также встречи с главами субъектов.

Ранее Лайф сообщал, что Мишустин распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Также глава кабмина поручил быстрее достроить гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском крае.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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