Торговые сети предупредили о росте цен на кофе в августе

Поставщики кофе начали присылать уведомления в торговые сети о росте цен на их продукт. Как заявили в сети "Верный", повышения для потребителей стоит ожидать уже в августе.

Как пишет "Коммерсант", цены в среднем вырастут на 10–12%. Это связывают с аномальным падением температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зёрен может сократиться на 30%. Помимо роста стоимости сырья поставщики ссылаются на подорожание упаковки и логистики.