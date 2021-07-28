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Торговые сети предупредили о росте цен на кофе в августе

Причиной этому названо аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии.

28 июля, 04:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поставщики кофе начали присылать уведомления в торговые сети о росте цен на их продукт. Как заявили в сети "Верный", повышения для потребителей стоит ожидать уже в августе.

Как пишет "Коммерсант", цены в среднем вырастут на 10–12%. Это связывают с аномальным падением температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зёрен может сократиться на 30%. Помимо роста стоимости сырья поставщики ссылаются на подорожание упаковки и логистики.

Минпромторг объявил о последнем шансе снизить цены

Минпромторг объявил о последнем шансе снизить цены

Ранее стало известно, что лимоны оказались самым подешевевшим в России продуктом. Эти "противовирусные" цитрусовые год назад взлетели в цене до 500%. Сейчас падение стоимости производители связывают со снижением "антиковидного" ажиотажа вокруг них.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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