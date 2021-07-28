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В Самаре зверски убили девушку, подозревают её отца

По версии следствия, он нанёс ей травмы после серьёзной ссоры. Мужчину заключили под стражу.

28 июля, 04:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Самаре задержали 45-летнего жителя города, который подозревается в зверском убийстве собственной дочери. По версии следствия, он не только убил девушку, но и надругался над телом.

По данным сайта kp.ru, сообщение об обнаружении трупа поступило ещё 23 июля. В одной из квартир дома, расположенного на улице Красных Коммунаров, нашли изувеченное тело 23-летней девушки. На нём были множественные гематомы, голова рассечена, а из промежности достали швабру и бутылку.

В той же квартире правоохранители нашли паспорт погибшей и её зачётную книжку. Предполагаемого убийцу задержали спустя время, им оказался её отец.

Пока следователи смогли установить, что у него с дочерью были не самые лучшие отношения, а убийство могло произойти на фоне очередной серьёзной ссоры. К слову, отец проживает по другому адресу, а к дочери лишь изредка заглядывал. Он трудится разнорабочим на одном из местных предприятий.

"Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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А в Екатеринбурге весной парень зверски избил свою девушку и попытался сжечь. На допросе он рассказал, что напал на подругу после того, как та упрекнула его в употреблении наркотиков.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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