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Рейс Москва — Самара вернули в аэропорт из-за утечки топлива

Самолёт благополучно приземлился примерно через 40 минут после взлёта. Причину инцидента выясняют.

28 июля, 04:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Авиалайнер Boeing 737, который вылетел сегодня из Москвы в Самару, вскоре пришлось возвращать в аэропорт. По предварительным данным, экипаж заподозрил течь топлива из двигателя.

"Самолёт Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно", — сказал источник ТАСС в авиационных кругах.

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Отмечается, что самолёт вернулся в аэропорт примерно через 40 минут после вылета. Причину ЧП выясняют.

Напомним, ранее самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталия, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Воздушному судну пришлось приземлиться в Домодедово.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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