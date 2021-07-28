Рейс Москва — Самара вернули в аэропорт из-за утечки топлива
Самолёт благополучно приземлился примерно через 40 минут после взлёта. Причину инцидента выясняют.
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Авиалайнер Boeing 737, который вылетел сегодня из Москвы в Самару, вскоре пришлось возвращать в аэропорт. По предварительным данным, экипаж заподозрил течь топлива из двигателя.
"Самолёт Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно", — сказал источник ТАСС в авиационных кругах.
Отмечается, что самолёт вернулся в аэропорт примерно через 40 минут после вылета. Причину ЧП выясняют.
Напомним, ранее самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталия, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Воздушному судну пришлось приземлиться в Домодедово.
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